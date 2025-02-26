被母送入營受訓 8歲童遭教練動粗

【本報綜合報道】內媒周一報道，廣東省一名婦人付6.5萬元人民幣（約7萬港元），將8歲兒子送進湖南省張家界市慈利縣一個天才營受訓，卻遭教練拖拽拳打，「花錢買罪受」，慈利縣多個部門已介入調查。

張家界多部門介入查 王女士近日向內媒披露兒子在「包爸天才營」被教練動粗的遭遇，他們上月7日報名，營地是針對多動、注意力不集中的孩子，通過運動改變大腦，激發孩子的內驅力。王女士的兒子本月13日晚上因沒去參加覆盤回顧當天參加活動的情況，遭一名魏姓教練粗暴地從宿舍樓拖拽到會議室，兒子回來跟她說他捱揍肚痛。

王女士翌日報警，派出所出警翻查閉路電視，顯示事發當日王女士的兒子被拖拽躺在地上，影片從晚上7時19分直接跳到7時31分，中間有12分鐘不知發生甚麼。王女士稱，魏姓教練在門口，直接朝其子上腹部一拳打倒在地，當時還有其他家長在旁邊。其子檢查未發現大問題，只是軟組織損傷。魏姓教練否認動手打孩子，天才營負責人則指，已和王女士在公安局簽署了和解協議。