助境外騙徒拍片行詐 演員就逮

北京市公安局刑偵總隊去年11月發現，在短片平台上有人發布一場假的新聞發布會，不少人通過親身經歷在解讀政策。片中人講自己購了多少錢，又拿着大量現金擺拍，甚至展示自己的帳戶餘額，吸引更多人加入其中。警方很快在豐台區一處公寓，找到片中男子王×。他表示從去年開始做群演員，其租住的公寓內放着練功券，是拍攝虛假影片的道具。他交代，從網上看到有中介在找群演拍片，起初以為是反詐題材，拿到劇本才知自己在發布假政策。