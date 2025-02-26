內地研新彈射座椅 護戰機飛行員健康

目前廣泛應用於作戰訓練的綜合顯示頭盔，比普通保護頭盔重量增加一半以上，增加了飛行員的職業風險，原因是飛行員在戰機連續翻滾和加速時，需要不停地轉換頭部姿態，易造成飛行員頸部損傷，尤其是在緊急情況下的高速彈射。據統計，在超過每小時1,100公里的彈射案例中，飛行員頸椎損傷率高達37%。這次試驗時，模擬飛行員彈射時頭部佩戴綜合顯示頭盔時產生的甩打效應，透過多種測試手段，實現毫秒級衝擊動態數據的精準捕捉。