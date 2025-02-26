台急症室爆滿 恐釀醫護離職潮

【本報綜合報道】今年農曆新年至今，台灣各大醫院急症室爆滿，衞福部本月3度開會研究對策。台灣急診醫學會日前罕見發聲明稱，若問題持續，將引發急症醫護人員大規模離職。

衞福部本月上旬預計，急症床位爆滿情況約兩、3周將逐漸趨緩，但台灣急診醫學會秘書長李智晃表示，急症擠塞可能到夏天前都不會改善。今年流感疫情嚴峻，很多醫院通報滿床，需住深切治療病房的病人平均留在急症室3至5天。急症擠塞的原因跟醫院可利用住院床位不足、急症住院配床比例失衡有關，護理人力不足、病床開不出來，也導致床位有人滿之患。據統計，今年農曆新年平均每天約3.7萬人次到急症室求醫，高於去年同期2.7萬人。李智晃稱，如留得住病房護士，病床數目就不會減少，要阻止護士人力缺口形成骨牌效應，必須改善整體制度。

衞福部商分流機制 行政院院長卓榮泰周一召集衞福部多名官員會商，衞福部會後亦邀各醫學中心、急診醫學會討論。據行政院發言人李慧芝轉述，衞福部將持續協助醫院進行醫護人力、病床調整及轉診分流機制。衞福部次長林靜儀解釋，某些醫院長期面臨急症擠塞現象，一旦病人被送入這些醫院，要再轉診並不容易，因此需到院前就落實分流。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳同日表示，行政院護理人力策略緩不濟急，去年12月和上月就有逾700人離職，根本原因在於低薪和惡劣勞動環境。最近有護理人員反映，連續上班12小時沒進食，下班後因太累，自撞電線杆發生車禍。護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，行政院護理人力策略，沒有一項是針對急重症單位，建議現在可參照衞福部在新冠期間提供護理人員津貼辦理。