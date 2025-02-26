全國政協提案谷生育 法定婚齡降至18歲

內地面臨人口壓力，過去數年多地政府推出不同政策，希望刺激未婚適齡青年結婚生育。今年全國兩會即將召開，全國政協委員、中國科學院院士陳松蹊將提案建議，將法定婚齡調至18歲，以提高生育人口基數，釋放生育潛能。

陳松蹊的《關於放寬人口生育約束、構建婚育激勵體系的提案》認為，目前內地法定結婚年齡為男性22歲、女性20歲，是計劃生育時代的產物。中國的法定婚齡為世界最高，國際上普遍的法定婚齡不超過18歲。

另倡向兒童補貼現金及醫療 陳松蹊又建議在全國包括農村地區推行更多激勵政策，如每月對每名兒童提供現金補助和醫療支持到一定年齡等。

近年全國、地方兩會期間，人大代表或政協委員時常提出關於修改法定結婚年齡的建議。根據現行規定，內地男性不得早於22歲結婚，女性不得早於20歲。十三屆全國人大常委會第十四次會議2019年對民法典婚姻家庭編草案進行三審，此前審議中曾有適當降低法定婚齡的建議。

全國人大憲法和法律委員會經與國家衞健委、司法部等有關方面研究後認為，現行法定婚齡的規定已為廣大社會公眾所熟知和認可，如修改屬婚姻制度的重大調整，宜在充分調查研究和科學分析評估後再定。本報綜合報道