全國兩會3‧4開幕 北京禁「低慢小」航空器

【本報綜合報道】第十四屆全國人民代表大會第三次會議和政協第十四屆全國委員會第三次會議，分別於下月4日和5日在北京開幕。內媒周一從北京市公安局獲悉，下月1日凌晨零時起至下月12日午夜12時，北京市行政區域內禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器，進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

指對公共安全構成極大風險 據北京警方發布《關於加強2025年全國「兩會」期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，「低慢小」航空器是指飛行高度在1,000米以下、飛行時速小於200公里、雷達反射面積小於兩平方米的航空器具。主要包括輕型和超輕型飛機、滑翔機、三角翼、動力三角翼、載人氣球、飛艇、滑翔傘、動力滑翔傘、無人機、航空模型、無人駕駛自由氣球、繫留氣球等。

警方又提醒在該市行政區域內禁止生產、銷售、燃放孔明燈，在公共場所販賣、攜帶氫氣球等行為，也會給公共安全造成極大風險隱患。

北京警方表示，將會同相關部門持續嚴厲查處打擊低慢小航空器、孔明燈和涉氫氣違法行為。對於未經審批擅自開展飛行活動，非法生產、銷售、燃放孔明燈以及非法製造、買賣、儲存、使用氫氣和使用氫氣充裝氣球的單位或個人，警方將依法查處；如構成犯罪，將依法追究刑事責任。