華企業家組團訪德 料聚焦汽車業

【本報綜合報道】中國貿促會組織中國企業家代表團周一赴德國巴登-符騰堡州、巴伐利亞州等地，開展為期3天的經貿交流活動，推動兩國工商界加強溝通交往，深化務實合作。歐洲車廠面臨美國關稅大棒之際，內媒披露，汽車是中方本次出海談合作的重點領域。

據報道，本次代表團由近30間企業和行業協會組成，涉及金融、交通運輸、汽車製造、農業、機械製造、物流智能裝備、能源礦產、訊息通訊、新能源、醫藥健康等行業。中國貿促會會長任鴻斌將率中方企業家與巴登-符騰堡州政府、巴伐利亞州政府負責人，以及平治汽車、寶馬等德企負責人開展廣泛深入交流，出席中德經貿合作論壇暨第三屆中國國際供應鏈促進博覽會推介會等活動。

內地官媒披露，中方此行要接觸的企業不僅包括上述車廠，還包括博世等在汽車產業鏈中佔關鍵位置的企業。中國企業希望與各國加強合作，以確定性應對世界的不確定性。企業代表表示，期待此行可與更多德企及行業協會建立聯繫，相互交流學習、對接合作意向、拓展市場空間。