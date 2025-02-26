華艦塔斯曼海練炮 澳洲指49班機改道

美艦艇一度駛經 無與解放軍互動 中國海軍艦隊上周在澳洲與新西蘭之間的國際水域舉行實彈演習，但未提早通知，引起澳紐批評。澳洲空中交通管理機構負責人周一表示，維珍澳洲航空一名機師向當局報告華艦在塔斯曼海實彈演練後，49個航班被迫改變航道。美國海岸防衞隊周二透露，其艦艇米吉特號上周六由新西蘭經塔斯曼海抵澳洲悉尼港口，但未與中方艦艇互動。

演習或機師收中方警告前30分鐘開始 英媒周二報道，澳洲政府旗下澳洲航空服務公司（Airservices Australia）行政總裁夏普（Rob Sharp）周一晚在國會聽證會透露上述情況，稱是他們最初得知此事的方式。其副手柯倫（Peter Curran）則指，實彈演習可能在機師首次收到中方警告前約30分鐘就開始，一些航班那時已在空中飛行，澳洲國防作戰指揮部則在空管部門接到消息後10分鐘才獲悉。

柯倫又指，中方通過緊急無線電頻道廣播口頭通知實彈演習，該頻道主要由機師監聽，空管部門收到消息後，立即向民航公司發出警告，並設立禁飛區。在事件中，澳洲航空、阿聯酋航空、新西蘭航空、維珍澳洲等多間航空公司，上周五均臨時調整了航班路線。

新西蘭駐華大使館周二在微博發布消息，新西蘭副總理兼外長彼得斯目前已抵達北京，進行第6次對中國的正式訪問。貼文提到，他1997年擔任副總理兼財長時首次訪華，隨後又於1998年、2007年、2014年和2018年再次訪華，並分享他1997年與時任副總理朱鎔基的合影。新西蘭總理盧克森日前表示，針對解放軍未提早通知於塔斯曼海進行實彈射擊演習，紐方將在北京向中方提出質疑。本報綜合報道