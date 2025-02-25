堅持棄美續援烏 歐鷹派有心無力

烏克蘭總統澤連斯基對烏國無法參與2月18日美俄在沙特舉行的會談表示不滿，至今仍拒絕簽署文件允許開放稀土資源予美國開發，作為軍援賠償，除非美國承諾對烏克蘭國家安全的保障。美國總統特朗普指摘澤連斯基是「獨裁者」，指他已失去民意支持，卻靠延續戰爭以保持執政。

這就說明特朗普已對澤連斯基政府失去耐性，加上美國防長海格塞斯早前在布魯塞爾表示，美國支持俄烏議和，以及將歐洲安全交回歐洲面對，這一切都是向歐盟及烏克蘭施壓，須接受美俄的議和方案。故此，歐洲各國已開始籌劃如何面對新形勢。

歐盟高層最近先後兩次舉行臨時會議，都有共識認為和平不能等於容許俄羅斯總統普京得逞，問題只是烏克蘭及歐盟可以承擔多少風險和代價。不過，有德國傳媒在基輔進行採訪，烏克蘭民眾普遍認為特朗普正在放棄支持烏國。

不希望俄成為贏家 歐盟高層亦意識到特朗普與普京對議和已經建立了共識，並且會出賣歐洲和烏克蘭的利益。歐盟仍然支持烏克蘭的鷹派高層，如今強調不要在意特朗普說些甚麼，而是為維護歐盟及烏克蘭利益需要做些甚麼。

現時英國及瑞典等國有意派軍隊進入烏克蘭，主要是為了監控和議的執行；更重要的是，將歐洲凍結了的1,900億歐元俄羅斯資產全數充公，交給烏克蘭用作戰爭賠償及重建；同時不會撤回對俄羅斯的制裁；建議歐盟共同舉債協助烏克蘭軍事防衞；還有計劃建立30萬人軍隊協助防衞，但這跟澤連斯基希望有150萬人的目標相距甚遠，而且無論是組織還是部署，都面對許多困難。整個計劃就是不希望和議造就俄羅斯成為勝利者，因為烏克蘭的失敗會威脅到歐洲的安全。

此外，歐洲鷹派智庫認為，歐洲的安全如今不能再依賴美國，歐洲須盡快在軍事上強化至可自我保護，並且能夠震懾俄羅斯。不過，歐盟無論是充公俄羅斯的資產、計劃高度武裝化及駐軍烏克蘭，都肯定會遭匈牙利總理歐爾班及斯洛伐克總理菲喬反對，因而無法實現。若果最後只依賴英國、瑞典、波蘭及波羅的海三國組織軍隊入烏，恐怕這些國家的反對派及人民會強烈反對，因為沒有一個國家敢帶頭惹怒俄羅斯。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻