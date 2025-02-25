兩岸國際

日皇居推解謎之旅
日本宮內廳將從下月18日起推出解謎遊戲「巡遊皇居解謎之旅」，遊客可免費參加，活動至2027年3月31日結束。遊客漫步皇宮東御苑期間，可用智能手機讀取設於東御苑天守台附近的IC晶片，或掃描二維碼，解答皇室歷史和知識相關問題，每次有10條題目。
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