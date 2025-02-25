2月25日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月25日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
真主黨為前領導人辦葬禮
黎巴嫩真主黨周日在黎巴嫩首都貝魯特為真主黨前領導人納斯魯拉和薩菲丁舉行葬禮。數萬名哀悼者聚集在葬禮現場。伊朗最高領袖哈梅內伊派代表參加葬禮並由代表宣讀他的悼詞。哈梅內伊在悼詞中表達悼念與慰問，並表示鬥爭將一直進行下去，直至達到預定目標。葬禮期間，以色列戰機在現場上空低空飛越。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250225-0225_00180_047/真主黨為前領導人辦葬禮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc