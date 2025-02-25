真主黨為前領導人辦葬禮

黎巴嫩真主黨周日在黎巴嫩首都貝魯特為真主黨前領導人納斯魯拉和薩菲丁舉行葬禮。數萬名哀悼者聚集在葬禮現場。伊朗最高領袖哈梅內伊派代表參加葬禮並由代表宣讀他的悼詞。哈梅內伊在悼詞中表達悼念與慰問，並表示鬥爭將一直進行下去，直至達到預定目標。葬禮期間，以色列戰機在現場上空低空飛越。（綜合報道）