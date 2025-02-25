未達第二階段協議 以總理：準備好再開戰

【本報綜合報道】以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的第一階段停火協議將於周六屆滿，但雙方未達成第二階段協議，戰事可能重啟。以色列總理內塔尼亞胡周日揚言，以軍準備好恢復在加薩地帶的激烈作戰，已擬訂好行動計劃。以軍同日提高加薩邊境的戰備。

內塔尼亞胡指，所有在哈馬斯手上的人質將會獲釋，哈馬斯不會管治加薩，加薩會非軍事化，軍事力量會被瓦解。對於約旦河西岸，他稱以軍會一直部署當地，派遣坦克排意味以色列正在用一切手段、在所有地方打擊恐怖主義。他還提到伊朗和敍利亞，以色列不會容許伊朗擁有核武，以軍亦會無限期駐紮在敍利亞黑門山和戈蘭高地的緩衝區，不允許沙姆解放組織或新的敍利亞軍隊進入大馬士革以南區域。