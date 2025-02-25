遭美驅逐出境華女 送巴拿馬拘留環境差

【本報綜合報道】一名遭美國驅逐出境的中國女子上周六受訪透露，她被送至巴拿馬農村一處營地拘留，形容該處環境非常惡劣，人身自由嚴重受限，猶如囚犯般被看管，並被剝奪獲得法律諮詢和其他權利的機會，難以接觸外界。

形同入獄 失法律諮詢權利 該名中國女子表示，營地內的非法移民也有來自俄羅斯、阿富汗、尼泊爾等其他亞洲國家，當局沒收他們的手機並切斷與外界的聯繫，她是用藏起來的手機，透過親屬與美媒通話。她指出，在營地會面臨警衞的嚴格監視，就連上廁所時也有人跟着她。據報道，約40%非法移民拒絕回國，當局稱願意回國的人可留在酒店，拒絕的人則送往位於南部達連省的農村營地。

美國國務院上周六感謝巴拿馬和哥斯達黎加拘留被驅逐者，又指兩國正安全地將第3國國民遣返回原籍國。巴拿馬政府表示，一名被美國驅逐、在巴拿馬等待遣返的中國女子，上周三在附近民眾協助下從拘留了近300名被驅逐者的酒店脫逃，隨後被緝獲。被驅逐者在酒店房窗邊舉着紙條，寫有「請幫助我們」、「我們在自己的國家不安全」等字句。