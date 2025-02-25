緬甸武裝搜電騙據點 3000人獲救料不少華人

泰國政府昨日表示，緬甸少數民族武裝由上月起從緬甸東部妙瓦底等地的電訊詐騙據點，救出逾7,000名外國人。部分人員抵達泰國後被送返原籍國，但仍有多半留在緬甸。緬甸少數民族武裝計劃在周五前，完成對該地區所有詐騙據點的掃蕩。

據悉，緬甸克倫邊防軍在周日及昨日向KK園區等地區實施集中打擊，解救了約3,000人。據稱獲救者中有許多中國人。

料萬人身陷險境 將續解救 泰方認為，身處電訊詐騙據點的外國人高達約一萬人，將繼續推動當地各武裝勢力解救被困人員。獲救者中被認為可能也混入了犯罪團夥相關人員，當局將詳細調查。由於能提供臨時保護的設施有限，送返工作進展緩慢。

另有相關人士稱，可能有兩名日籍男性身在妙瓦底的電訊詐騙據點，日方正要求泰國當局採取行動。另有消息稱還有多名日本人被困。在過去兩個月，泰國當局救了兩名疑似被迫參與詐騙的日籍少年。日媒指，最新的獲救者中不包括日本人。

泰斷電始協助 已移交900人 日媒指出，緬甸少數民族武裝一直默許中國犯罪組織建立詐騙據點，直至泰國全面停止向緬甸供電施壓才改變態度，開始協助泰國解救外國人，目前已移交約900人。獲救外國人來自東盟、亞洲及非洲等10多個國家，當中可能混入犯罪組織成員，確認身份等工作需要一定時間。

不過，有外媒指出妙瓦底水溝谷鎮不少高層建築仍在建設中。從泰國一側可以清楚地看到設備在運作，而在距離最近的位置，甚至還能聽到發電機的轟鳴聲。報道指，克倫邊防軍領袖索奇督曾宣稱將徹底剷除地區內的電訊詐騙集團，但被質疑是否具備真實的執行力，以及清剿行動是否能夠成功。本報綜合報道