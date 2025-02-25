兩岸國際

11國設制裁監測組 平壤不滿

美國、日本、南韓等11國去年10月成立對北韓制裁監督機構「多邊制裁監測組」，上周三首次開會。北韓朝中社昨日刊登外務省對外政策室室長的談話內容，指出北韓不會執着於通過談判解除制裁，而是會堅決應對；談話亦譴責多邊制裁監測組存在的理由和目的均非法，是「犯罪幽靈集團」。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者