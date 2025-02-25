來自西非國家俄兵 遭烏擒獲

烏克蘭空軍聯合步兵旅周日表示，俘虜一名來自西非國家的俄軍士兵。他供稱早前在俄羅斯薩拉托夫留學，結果強行徵召入伍。聲明指，烏克蘭空軍聯合步兵旅聯同第36海軍步兵旅擊退俄軍進攻，消滅5名敵軍並俘虜一人。戰俘獲得必要醫療援助、食物和水，身穿俄軍軍服的戰俘感謝烏軍救命之恩。（綜合報道）