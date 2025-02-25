烏稱或把俘獲朝兵送韓

【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局發言人切爾尼亞克（Andriy Chernyak）上周五首次表示，可能把北韓戰俘送往南韓。他拒絕透露戰俘的關押地點，但強調滿足他們所有需求，並安置在安全地方。

指朝軍作戰趨熟練 威脅增 兩名北韓俘虜早前接受《朝鮮日報》專訪，其中一人有意投誠南韓，南韓願根據憲法視為公民並提供保障。切爾尼亞克接受韓聯社專訪，稱情報總局與南韓聯合參謀本部國防情報本部及特種部隊緊密聯繫，認為存在把北韓俘虜移交南韓的可能。切爾尼亞克指出，為俄羅斯作戰的1.1萬名北韓士兵不僅對烏克蘭，還對亞太地區構成真正威脅。援俄朝軍約有4,000人陣亡或重傷，部分人可能在康復後重返戰場。經過實戰鍛煉的朝軍會帶着無人機和小型步兵群戰術知識回國，目前只有俄烏軍人擁有類似經驗。

切爾尼亞克續稱，朝軍初時採用錯誤戰術損失慘重，然而他們學得很快，現在變得相當熟練和專業，且視死如歸勇敢作戰，因此不能掉以輕心。切爾尼亞克澄清朝軍自上月中旬以來從前線消失的說法，指他們完成休整後返回戰場。他估計，北韓可能會額外派遣15萬士兵支援俄羅斯侵略。