俄267無人機襲烏 破紀錄

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周日表示，俄羅斯連夜向烏克蘭發射逾200架無人機，這是俄烏戰爭中規模最大的一波無人機襲擊。

澤連斯基在社交網發文稱︰「我們的人民每天都在抵抗來自空中的恐怖襲擊。他表示在俄烏戰爭的3周年前夕，俄羅斯向烏克蘭發射了267架攻擊無人機，這是自伊朗製無人機開始襲擊烏克蘭城鎮和村莊以來，規模最大的一波攻擊。

俄駐馬賽總領館 被擲燃燒彈 烏克蘭空軍透過聲明表示，其中138架無人機被擊落，另有119架因受到電子戰干擾而從雷達上消失。除無人機之外，俄軍還發射3枚彈道飛彈。據報烏國共有5個地區蒙受戰損。而俄羅斯指，攔截20架越境的烏克蘭無人機。

另一方面，法國馬賽有人於當地周一早上7時30分左右向俄羅斯總領事館投擲兩枚燃燒彈，落中館內的花園並發生爆炸，暫未有傷亡，建築有損毀。

警方正在調查事件，現場附近發現一輛懷疑涉案的失車。俄方指出爆炸事件有恐怖襲擊的特徵，要求法國採取措施加強俄外交機構的安全。