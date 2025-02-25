美特使訪俄 旨在建立信任

【本報綜合報道】美國總統中東問題特使威特科夫周日透露本月較早時到訪俄羅斯與該國總統普京會面的情況，他指會面歷時3.5小時，主要是執行美國總統特朗普交付的「信任建立」任務。

威特科夫日前到莫斯科接回在俄被扣押3年的美國教師福格爾，期間與普京會面。威特科夫表示，與普京的會面有兩名翻譯，他是唯一在場的美國官員，向普京傳達了特朗普的訊息，普京亦有話要他轉達給特朗普。威特科夫稱，會議進行多個小時，希望這意味實現了很多好事，有很好的討論，現在需由特朗普和普京達成解決方案，相信他們會成功。

未討論解除制裁 威特科夫也有參加上周二在沙特阿拉伯舉行的美俄高層會談，他指雙方沒有討論解除美國對俄制裁，但表明如果達成和平協議，人們就會期待美國公司能重返俄羅斯做生意。他重申，特朗普的議程是結束大屠殺，俄烏戰爭沒有必要發生，也沒有必要繼續。

較早前，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周日表示，俄方對通過談判解決烏克蘭問題仍持開放態度。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫同日指出，俄羅斯和美國將於未來兩周內就兩國關中的敏感問題展開會談。