澤連斯基願下台 換烏克蘭入北約

社交平台發片 倡與俄換俘作終戰開始 俄烏戰事昨日踏入3周年，烏克蘭總統澤連斯基當日在社交平台感謝在戰爭中捍衞和支持烏克蘭的人，他提議將交換被俘人員，作為結束衝突的開始。此前，他又表明願意為了烏克蘭的和平放棄總統職位，並可以用此來換取北約的支持或成員身份。

澤連斯基昨日在社交平台發布長約1分鐘的片段，當中內容包括烏軍戰鬥、國民在戰爭下繼續生活的畫面。他形容，過去3年國民抵抗外敵入侵，展現出無比勇氣，對此深感自豪。他在影片中特別感謝烏軍，讚揚他們守護國家和國民，為烏克蘭人的共同未來貢獻。澤連斯基當日在首都基輔召開的聲援烏克蘭峰會上指，烏克蘭須通過實力、智慧和團結來達至和平，基輔準備用所有俄方被俘人員，交換烏方被俘人員，形容這是一個公平的開始。

拒簽要10代烏人「埋單」協議 較早前，澤連斯基周日表示，希望特朗普成為烏克蘭的合作夥伴，而不僅是烏克蘭和俄羅斯之間的調解人。對於美國總統特朗普要求達成礦產協議，獲得烏克蘭的稀土，澤連斯基表示準備分享，但需要美國令俄羅斯總統普京結束戰事。他重申，烏克蘭需要得到安全保證，但目前的協議草稿未能達到要求，並說：「我們不可能以任何形式成為過去援助的負債國。我不會簽署讓烏克蘭十代人都無法償還的協議。」

澤連斯基回應華媒提問時又表示，希望能在烏克蘭停止戰爭、恢復和平和未來重建中，得到中國的幫助，並表示烏克蘭願意與中國為此而開展對話。中國外交部發言人林劍周一被問及是否有新計劃或倡議為促進烏克蘭和平作出積極貢獻時，表示中方在烏克蘭危機問題上的立場一貫而明確，危機全面升級以來，中方一直與有關各方保持溝通，致力為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。中方將始終堅定站在和平一邊，秉持客觀公正立場，繼續與國際社會一道，為推動危機政治解決發揮建設性作用。

另一方面，美國財長貝森特和總統中東問題特使威特科夫周日均指，預期烏克蘭將於本周簽署礦產協議。白宮國家安全顧問沃爾茲則表示，美國正制訂新的對俄和對烏政策。威特科夫說，澤連斯基一周前簽署承諾有動搖，特朗普向澤連斯基傳達了訊息，後者不再動搖了，並意識到美國為烏克蘭做了這麼多。

威特科夫續稱，俄烏戰爭本不應該發生，它是被挑起的，但不一定是俄羅斯人，當時有各種關於烏克蘭加入北約的討論，「那本不應該發生，它基本上成了對俄羅斯的威脅」。貝森特亦指，希望協議能在本周簽署。

美被指改變與俄交往方式 另一邊廂，沃爾茲指出華府正在改變與俄羅斯交往的方式，第一步是特朗普與俄羅斯總統普京和澤連斯基的對話，然後是在沙特阿拉伯利雅得舉行的談判。同時，美國還在重新制訂如何在經濟和關鍵礦產方面與烏克蘭建立夥伴關係，以便美國人民能夠從在烏克蘭的巨額投資中獲得回報。本報綜合報道