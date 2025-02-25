USAID大裁員 全球非關鍵員工休假

削2000美國本土職位

通知寫道，除了關鍵職能所需的工作人員外，所有USAID直接僱用人員都將行政休假。同時，USAID開始裁撤美國本土員工。兩名前USAID高官估計，USAID約4,600名員工中的大多數，包括美國公務員和外交人員，將被停職。一名前官員批評特朗普政府和國務卿魯比奧在削弱美國的專業知識和危機應對能力方面目光短淺，當疾病暴發、人口流離失所時，能否有USAID專家在現場幫助穩定局勢並提供援助。