默茨擬擺脫依賴美 稱北約或消失

【本報綜合報道】德國在野中間偏右基督教民主聯盟及基督教社會聯盟組成的聯盟黨勝出周日的大選，基民盟黨魁默茨勢成為下任總理。他勝選後批評美國總統特朗普，揚言不會對美國抱持幻想，上任後會盡快團結、強化歐洲，盡早達成歐洲真正自主、不靠美國，而北約可能會不復存在。

揚言強化歐洲 默茨周日晚與其他政黨領袖舉行電視辯論會，他指自己的絕對優先任務將是盡快強化歐洲，才能一步步真正達到不依賴美國。他從來沒想過必須在電視上發表這些言論，但特朗普上周的發言顯示美國現屆政府很大程度上對歐洲命運漠不關心。他預言北約恐不復存在，非常好奇現在到6月底舉行的北約峰會期間會發生甚麼事，是否仍會在北約當前的形式下談論北約，或者是否必須更快速地建立獨立的歐洲防禦能力。

美俄在討論俄烏終戰問題上排除烏克蘭和歐洲，默茨對華府不會完全排除烏克蘭參與和平談判還抱有殘存的希望，不確定接下來美國的立場會是甚麼，過去幾天的印象是俄羅斯及美國走到了一起，越過烏克蘭及歐洲。

對於美國富豪馬斯克在德國大選前屢為極右翼另類選擇黨背書，默茨明言對美國正在發生的事完全不抱幻想，馬斯克的干預行為是獨特事件，戲劇化程度不遜於俄羅斯的干預選舉行為，德國承受來自兩邊的巨大壓力，而首要任務是實現歐洲團結。