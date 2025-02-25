德大選 保守派得票近三成 基民盟黨魁默茨宣勝

勢成新總理 冀復活節前籌組聯合政府 德國政壇變天，德國國會聯邦議院選舉周日投票結束，初步點票顯示，由在野中間偏右基督教民主聯盟及基督教社會聯盟組成的聯盟黨以不足三成得票率勝出，現年69歲的基民盟黨魁默茨發表勝利宣言，表示會盡快着手籌組聯合政府，勢成為下任總理。

默茨獲悉得票領先後，在總部宣布：「我們，基民盟和基社盟聯盟黨在這場2025大選中得勝。」他之後發表勝選宣言，表示期望在復活節前完成籌組政府，並指美國與歐洲關係因為烏克蘭和北約資金等議題而緊張日增之際，歐洲必須快速提升自身防衞能力；他的首要任務是要團結歐洲，而他已經準備好。聯盟黨在聯邦議院630席中，贏得208席。

極右黨得票倍增 成第二大黨 極右另類選擇黨以逾兩成得票率排第二，得票較4年前的上次大選倍增，打破二戰後德國由基督教聯盟黨和社民黨兩個中間派政黨獨大局面，取得152席。另類選擇黨黨魁魏德爾在票站民調結果出爐後發表講話，指另類選擇黨從未如此強大過，成為國會第二大黨。她矢言下次大選將會能夠取代基民盟成為第一大黨。

紹爾茨表明不參與組閣談判 現任總理紹爾茨領導的中間偏左社會民主黨以約16%得票率排第三，是該黨二戰後選舉結果最差的一次。紹爾茨承認落敗，表示會對今次大選慘敗承擔責任，希望所有政黨保持傳統，不要跟極右翼合作。默茨重申，不會同另類選擇黨結盟。德國傳媒估計默茨拉攏籌組聯合政府的對象包括社民黨及綠黨，但紹爾茨表明若社民黨和聯盟黨展開組閣談判，他將不會參與，未知會否影響籌組政府。

美國總統特朗普周日恭賀主要保守派聯盟在德國大選中勝出，稱之為對德國、對美國而言偉大一天。他在社交平台上以全部大寫字母發文說：「跟美國很像，德國人民也厭倦沒有常識的施政理念，尤其是在能源和移民議題上，這種情況已經盛行那麼多年了。」北約秘書長呂特祝賀基民盟黨魁默茨勝選，並指期待將來的合作，維護北約及歐洲的共同安全。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周一指出，俄德關係如何發展仍需觀望，但雙方可能在一些共同關心的領域展開合作。在北京，周一舉行的中國外交部記者會上，發言人林劍表示，中方願與新一屆德國聯邦政府一道，鞏固好發展好中德全方位戰略夥伴關係。

林劍指出德國和歐盟具有全球影響力，中方樂見德國和歐盟在全球事務中發揮重要作用，支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。本報綜合報道