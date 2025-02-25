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無患癌遭割膽化療 獲賠64萬
湖南省長沙瀏陽市的張先生10年前到中南大學湘雅二醫院檢查，雖然未患癌，仍遭割膽囊和進行化療，負責醫生正是有黑心名醫之稱的劉翔峰。張先生向醫院提起民事訴訟，法院近日裁定醫院應為該院醫生的診療過錯擔責，賠償張先生全部損失連同精神損害撫慰金，共59萬元人民幣（約64萬港元）。（綜合報道）
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