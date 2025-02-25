2月25日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月25日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
防小販擺賣 院校私設石躉陣
廣東省東莞市一間院校外的行人路近日出現密密麻麻的石躉陣，當地城管部門表示，相關石躉是校方為阻止流動小販擺賣而私自設置，已要求學校移除。內媒周一報道，現場石躉陸續被清理，有自稱校方人員表示將把石躉全部移走。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250225-0225_00178_045/防小販擺賣--院校私設石躉陣
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc