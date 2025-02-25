兩岸國際

防小販擺賣 院校私設石躉陣

廣東省東莞市一間院校外的行人路近日出現密密麻麻的石躉陣，當地城管部門表示，相關石躉是校方為阻止流動小販擺賣而私自設置，已要求學校移除。內媒周一報道，現場石躉陸續被清理，有自稱校方人員表示將把石躉全部移走。（綜合報道）
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