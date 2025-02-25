鐵路春運破紀錄 載客逾5億人次
【本報綜合報道】為期40天、2025年鐵路春運上周六（22日）終於結束，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）周日公布，全國鐵路在該時段累計發送5.13億人次旅客，同比增長6.1%，同時累計發送4.15億噸貨物，同比增長5.4%，無論客運量抑或貨運量均創春運同期歷史新高，實現「平安春運、有序春運、溫馨春運，讓旅客體驗更美好」工作目標。
談及為何客貨運量均創出春運同期歷史新高，國鐵集團指其中一個原因是充分發揮路網優勢，包括用好世界最大高速鐵路網及先進鐵路網優勢、動態分析鐵路12306車票預售及候補購票數據、加強跨境旅客運輸組織，其中廣深港高鐵在春運期間發送跨境旅客361萬人次，同比增長14.2%。其次是全面提升服務品質，包括擴充鐵路12306系統資源能力、舉辦創新「我的鐵路風景」主題宣傳活動等。
貨運量亦增加
國鐵集團另提及，加大貨運保供力度也是原因之一，最後是強化各類風險防控，包括加大安檢查危力度，有力打擊違法犯罪行為，保障人民群眾平安出行。
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