鐵路春運破紀錄 載客逾5億人次

談及為何客貨運量均創出春運同期歷史新高，國鐵集團指其中一個原因是充分發揮路網優勢，包括用好世界最大高速鐵路網及先進鐵路網優勢、動態分析鐵路12306車票預售及候補購票數據、加強跨境旅客運輸組織，其中廣深港高鐵在春運期間發送跨境旅客361萬人次，同比增長14.2%。其次是全面提升服務品質，包括擴充鐵路12306系統資源能力、舉辦創新「我的鐵路風景」主題宣傳活動等。