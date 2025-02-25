升溫15 ℃ 北向南回暖接踵 籲寒衣未需入櫳

內地過去數天受冷空氣侵襲，昨日起迎來超級大回暖，預計北方當日率先開啟升溫模式，氣溫「火箭式」飆升，南方回暖略微滯後，明顯升溫要從明日之後開始。這次升溫過程中，大部地區累計升溫幅度可逾10℃，東北地區中南部、華北到江南多地最高氣溫升幅可逾15℃。

近期受冷空氣活動和降雨影響，中東部地區氣溫低迷。預計昨日起，中東部地區將開啟升溫模式，自北向南大幅回暖。大部地區日最高氣溫將上升6至10℃，部分地區可上升10℃以上，一些城市更暖得像5月。但早晚氣溫仍較低，下周南北方晝夜溫差有所加大，北方多地晝夜溫差將逾15℃，周四至周五江南等地晝夜溫差也將逾10℃，另需警惕下月初「倒春寒」突襲。

雲南華南將迎大雨 據預測，未來三天南方地區降雨範圍逐漸東擴，量級以小雨為主，雲南南部、華南地區將有中雨，局部地區大雨。昨日至今日青藏高原東部、甘肅東部、陝西中南部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，局部地區大雪。

需警惕倒春寒突襲 內媒指出，這輪大回暖將推動季節轉換，江南多地料在這輪回暖中直接入春。但因為基礎氣溫高，隨後即便有不是很強的冷空氣到來，也會導致3月初南方氣溫有大幅波動，提醒民眾還不能就此收起厚衣服，需警惕「倒春寒」突襲。本報綜合報道