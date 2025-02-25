科企負責人墮陷阱 向境外機構洩密
【本報綜合報道】國家安全部昨日發文揭露，科企相關負責人墮入「高額兼職」陷阱，向境外機構透露企業核心涉密資訊。發文提醒，與境外機構打交道要時刻保持警惕，在合理合法的前提下開展交往活動，切勿越過法律紅線。
2016年，某重要科技企業海外市場負責人王××出差期間，遭某境外機構通過電話諮詢了該科企的有關情況，獲支付1,000元人民幣（約1,090港元）報酬。此後，王××將此作為賺取外快的特殊渠道，隨着他透露內容的敏感性和稀缺性，報酬也水漲船高。他還教唆同事和親屬提供該科技行業內部敏感情況甚至涉密資訊。
最終遭依法處理
2020至2022年期間，王××頻繁跳槽多家該科技領域龍頭企業，通過主動與業內人員交流互動、參加行業內部閉門會議，搜集大量任職企業以及其他相關企業的涉密資料、核心技術資訊，拓展廣泛的人脈關係。上述期間，王××累計接受各類諮詢高達600多次，從中獲利200多萬元（約217萬港元）。國家安全機關經縝密偵查，掌握王××向境外機構透露內地重點科技企業核心涉密資訊的確鑿證據，並會同有關部門開展聯合執法，消除了威脅隱患，並對王××等涉案人員依法處理。
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