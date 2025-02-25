科企負責人墮陷阱 向境外機構洩密

2016年，某重要科技企業海外市場負責人王××出差期間，遭某境外機構通過電話諮詢了該科企的有關情況，獲支付1,000元人民幣（約1,090港元）報酬。此後，王××將此作為賺取外快的特殊渠道，隨着他透露內容的敏感性和稀缺性，報酬也水漲船高。他還教唆同事和親屬提供該科技行業內部敏感情況甚至涉密資訊。