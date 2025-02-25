被揭「靠軍工吃軍工」 中航工業前董事長撤黨籍

【本報綜合報道】中央紀委國家監委昨日通報，對中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他「靠軍工吃軍工」，非法收受巨額財物等，決定給予他開除黨籍處分，取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，譚瑞松對抗組織審查，搞迷信活動；接受可能影響公正執行公務的宴請，在職工錄用等方面為他人謀取利益；違規收受禮金，搞權色交易；毫無紀法底線，侵吞巨額公共財物；將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業改制併購、承攬工程項目、職工錄用等方面謀利。其所為構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。

中聯通前副總經理遭雙開 中國聯合網絡通信集團有限公司前黨組成員、副總經理曹興信同日亦被通報，受到開除黨籍及公職處分。

調查指，他在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；違規收受禮金，搞權色、錢色交易；違規干預和插手執法活動；利用職務便利為他人在項目承攬、工作安排、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。