跨境電騙首要分子 被判無期徒刑

公布的案例包括被告黃×等3人詐騙案，以及被告余×詐騙、組織他人偷越邊境等案，4名被告出境組建電騙犯罪集團，均為首要分子，余×還組織眾多人員出境實施犯罪，均被依法判處無期徒刑。另有一宗詐騙案中，被告楊×曾因實施電騙犯罪被判刑又重操舊業，被依法嚴懲。此外，被告申×濤等15人詐騙、組織他人偷越邊境等案，人民法院加大工作力度，促使申×濤積極退贓退賠，連同扣查在案的贓款及時發還被騙群眾，挽回已查實的全部經濟損失。