跨境電騙首要分子 被判無期徒刑
【本報綜合報道】內地近來加強打擊跨境電訊網絡詐騙犯罪，最高人民法院昨日發布典型案例，當中有跨境電騙犯罪集團首要分子遭頂格判處無期徒刑。最高人民法院表示，下一步將全力推進打擊治理電騙及其關聯犯罪工作，堅決遏制電騙犯罪多發高發勢頭，維護民眾生命財產安全和合法權益。
公布的案例包括被告黃×等3人詐騙案，以及被告余×詐騙、組織他人偷越邊境等案，4名被告出境組建電騙犯罪集團，均為首要分子，余×還組織眾多人員出境實施犯罪，均被依法判處無期徒刑。另有一宗詐騙案中，被告楊×曾因實施電騙犯罪被判刑又重操舊業，被依法嚴懲。此外，被告申×濤等15人詐騙、組織他人偷越邊境等案，人民法院加大工作力度，促使申×濤積極退贓退賠，連同扣查在案的贓款及時發還被騙群眾，挽回已查實的全部經濟損失。
促罪犯主動退贓退賠
最高人民法院表示，人民法院嚴懲電騙及其關聯犯罪、為境外電騙犯罪集團組織人員偷越邊境的「蛇頭」，以及利用未成年人、在校學生實施電騙犯罪分子、再犯、慣犯，明確釋放從重懲治的強烈信號，督促犯罪分子主動退贓退賠，最大限度為受騙者挽回損失。
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