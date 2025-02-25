患者查詢DeepSeek 推翻醫生治療方案

【本報綜合報道】內地初創公司DeepSeek人工智能（AI）大模型近日成為熱話，廣東一名任職醫生的醫學博主上周六發文指，患者查詢DeepSeek後質疑他的治療方案，他翻查醫學指南發現的確更新了，自嘲感覺「天塌了」。但有專家提醒，患者看病不能盲從AI。

專家：看病不能盲從AI 上述醫學博主的貼文引起熱議，他向內媒透露，患者用DeepSeek查過後，就相關治療方案有點疑問，向他諮詢。他發現，DeepSeek給出的診斷結果正確，他們地方醫院有些藥沒有就用了替換藥，之後已跟患者清楚解釋。有資深醫生周日指出，AI在某些醫療領域的確表現出色，但目前看來並不能完全取代醫生的專業判斷和臨床經驗。

深圳某醫院的孫醫生亦透露，上周日在門診坐診時，有患者拿DeepSeek給出的處方建議要求開藥，主要是治療灰甲。孫醫生指出，DeepSeek上述處方靠譜，但關鍵是要診斷。他當晚不禁問DeepSeek，遇上患者帶DeepSeek的診斷方案要求直接開藥該怎麼辦，DeepSeek給出7點建議，最主要是和患者溝通，告知用藥風險。