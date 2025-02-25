台女充電器爆炸受創 廠商回收兼道歉

【本報綜合報道】台灣桃園一名女子近日在辦公室使用磁吸式充電器（俗稱尿袋）為手機充電，期間發生爆炸，導致她左半邊臉、眼皮燒傷，衣服也被炸出一個洞，事後她公布行動電源品牌為「亞果元素」。亞果元素其後就事件道歉，決定召回涉事型號並為用家免費換新。

睫毛頭髮半邊左臉眼皮燒傷 台媒昨日報道，29歲謝姓女事主在社交平台發文指，上周五下午4時許她在電腦前打資料，手機放在面前，涉事充電器突然炸開，導致她的睫毛、頭髮、左半邊臉頰、眼皮全燒傷。不少網民回應指，自己也曾使用該品牌，僅半年多就開始膨脹，又稱「燒起來的案例很多」。

該品牌表示，接獲消息後第一時間聯繫謝女，除派專員探視，也提供必要協助及支援，取得產品後將送到第三方檢驗單位檢測，進一步釐清事故原因。該品牌又指，因應原物料更新，此型號產品已於去年7月完售並停止供貨，建議用家如持有生產序號尾數為A / BA / BB的「GRAVITY CS5 / CS10」充電器，先暫停使用，並將產品送回直營門市或維修中心。