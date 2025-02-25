民用航空法修訂草案 賦權機長處理特殊情況

民用航空法修訂草案周一提請十四屆全國人大常委會第十四次會議初次審議，旨在維護國家的領空主權和民用航空權利，保障民用航空活動安全、有序進行，保護民用航空活動當事人各方的合法權益，促進民用航空事業高質量發展。

促進通用航空低空經濟發展 修訂草案共15章255條，主要修改內容包括強化民航活動安全保障，擬授予機長在特殊情況下採取必要處置措施的權力，以列舉方式對擅自開啟航空器應急艙門、在航空器內尋釁滋事，以及散布關於民航安全的謠言等擾亂民航運輸秩序的行為作了明確禁止性規定；進一步加強民用機場保護，明確要求民用機場具備對無人機的防範和處置能力；完善公共航空運輸企業和經營性通用航空企業准入條件。

修訂內容還包括促進通用航空和低空經濟發展，明確國家鼓勵發展通用航空，加快構建通用航空基礎設施網絡；拓展通用航空業務範圍，允許通用航空企業從事部分定期運輸業務；促進通用機場發展，在「民用機場」一章中專設「通用機場」一節，對國家統籌運輸機場和通用機場協調發展等作出規定；並保障低空經濟發展對空域利用的合理需求。

另一方面，中國災害防禦協會航空應急救援分會周日在北京舉行成立大會，透露將打造全國50%人口密集區及重點災害帶航空救援覆蓋，城市群核心區域航空應急救援達到30分鐘響應，重點災害帶實現一小時響應。航空應急救援分會名譽會長閆鵬在會上表示，多年來中國航空應急救援建設取得一定成績，但與國際相比仍有差距，如美德日等國均建立起完善的航空應急救援體系。中國工程院院士劉大響建議，分階段分步驟推動現代化航空應急救援體系建設發展，今年至2030年實現全國一半人口密集區及重點災害帶航空救援覆蓋等上述目標。本報綜合報道