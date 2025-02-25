美限制雙向投資 華工商界反對
【本報綜合報道】美國白宮上周發布「美國第一」投資政策備忘錄，宣布將調整美投資政策，重點進一步限制與中國的雙向投資。中國貿促會新聞發言人昨日回應稱，中國工商界堅決反對美方一再泛化國家安全概念，不斷阻礙兩國業界經貿往來。
斥泛化國家安全概念
發言人表示，美方一方面通過投資安全審查等手段，限制中國企業對美國技術、關鍵基礎設施、醫療、農業、能源、原材料等領域投資；另一方面通過經濟制裁、財務審計等方式，進一步擴大對華投資限制的行業範圍、投資類型、資金來源等。有關措施一旦落地實施，將嚴重影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定。中國貿促會敦促美方，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，釐清經貿領域國家安全邊界，取消中美雙向投資限制，為兩國工商界開展互利共贏合作創造良好環境。
美國國務院上周五另發布與中國的經濟關係備忘錄，報道指美國將對中方造船業施加限制。中國外交部發言人林劍昨日回應指，美國加強對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊華企對美投資信心，破壞的是美國自身營商環境，加強限制美國對華投資是人為干預美企的自主決策，扭曲兩國投資往來。他強調，美國將華企和中國市場拒之門外，最終損害的是美國自身經濟利益和國際信譽。中方敦促美方停止將經貿問題政治化、武器化，中方將採取必要手段，堅決維護自身合法權益。
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