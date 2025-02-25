美限制雙向投資 華工商界反對

美國國務院上周五另發布與中國的經濟關係備忘錄，報道指美國將對中方造船業施加限制。中國外交部發言人林劍昨日回應指，美國加強對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊華企對美投資信心，破壞的是美國自身營商環境，加強限制美國對華投資是人為干預美企的自主決策，扭曲兩國投資往來。他強調，美國將華企和中國市場拒之門外，最終損害的是美國自身經濟利益和國際信譽。中方敦促美方停止將經貿問題政治化、武器化，中方將採取必要手段，堅決維護自身合法權益。