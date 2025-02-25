日菲防長料商擴防衞裝備合作 制衡中國

【本報綜合報道】日本防衞相中谷元周日訪問菲律賓北部拉烏尼翁省聖費爾南多的空軍基地，考察日本出口的防空雷達。他昨日將與菲律賓防長特奧多羅舉行會談，料就擴大日本防衞裝備出口設置防務部門高級別磋商機制達成共識，應對在南海加強活動的中國。

中谷元考察的防空雷達，是日本2014年制訂改變禁止武器出口政策的防衞裝備轉移三原則後首次出口的防衞裝備。他訪問的基地面朝南海，距離中國主張擁有主權並積極行動的黃岩島約300公里，菲方希望通過部署雷達來防備飛機和導彈威脅。他指出，中國船舶在南海的活動日益頻繁，強烈認為日本、美國和菲律賓必須攜手為地區和平作貢獻。