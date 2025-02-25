台軍媒漢光兵推照急換圖 揭美將領疑親身參與

台灣軍聞社發布台軍「漢光41號演習」圖上兵推的照片，意外拍到防務部門首長顧立雄的左手邊，疑出現美軍印太司令部聯五次長少將的名牌。部門上周六回應時未證實美軍少將來台，僅稱台軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉吸取實戰經驗，提升台軍整體戰力。

顧立雄：籌建不對稱戰力 台防務部門上周五進行漢光41號演習高階幹部圖上兵推，由顧立雄主持。他表示，三軍各類型部隊應以防衞作戰任務為導向，依實際能力及任務需要，考量後備專長編管情況、戰力恢復時限等因素，重新審視主戰、守備與後備部隊編組形態。他在兵推的重點工作指導，包括「檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力」等。

軍聞社其後發布現場照片，卻拍到顧立雄左手邊有「印太聯五次長」及「J5 Maj General」的中英文名牌，即美軍印太司令部聯五次長巴格倫（Major General Jay M. Bargeron）少將，意外揭露美軍現役將領參與漢光兵推。消息曝光後，軍聞社緊急更換為剪裁後的照片，避開上述名牌。

前美軍印太司令部聯二（J2）次長斯圖達曼（Michael Studeman）少將曾於2020年4月搭機低調訪台，他已於2023年7月退役。此前，美國空軍准將艾斯勒（Matthew C. Isler）曾於2020年1月，隨時任美國在台協會台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen），一同參與黑鷹直升機事故公祭。本報綜合報道

印太聯五次長 巴格倫 台灣每年舉行漢光演習。（Getty Images圖片）