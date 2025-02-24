特朗普關稅制裁 各方謀打政經戰

加拿大與墨西哥、歐盟、中國、金磚體系和其餘全球南方，正陷入與特朗普打不同形式的政治經濟戰。表面上，特朗普威脅向加拿大和墨西哥的入口能源加徵10%及其餘商品25%關稅，但實際是以政治迫令它們處理好邊境及毒品問題多於經濟考量，以加、墨與美國的緊密經濟及互補關係，高關稅只會令美國民眾無法承受消費及再生產通脹所帶來的影響，導致失業及經濟衰退。但這問題由墨西哥派軍管理邊境，及加、墨與美國進行政治協商談判就可解決。

最終加速去美元化 另邊廂的歐盟面對特朗普的政經吸血，形勢就非常惡劣，首先是特朗普政府退出俄烏戰爭，迫使歐盟大幅增加軍備援烏，加上歐盟長期依賴向美國出口，美國對其再加關稅就威脅極大，相信美歐協商的空間很少，反而互以關稅報復的機會很大。這使歐洲經濟學家擔心尤其是德國新一輪大選後，很大機會是反俄親美的基督教民主聯盟主政，若它們繼續援烏及制裁俄國平價油氣入口，德國經濟恐怕在這兩年會繼續收縮，也因此嚴重影響歐盟經濟發展。

特朗普只計劃對中國的進口商品加徵10%關稅，並開啟協商空間，這說明其謹慎態度，首先是經歷他跟拜登共8年執政下的重關稅，對中國貿易逆差都無法改善，目前中國經濟增長還穩步比美國快，預計2030年、最遲2032年，中國的名義GDP將超過美國。再者，中國積極藉一帶一路在東盟、非洲和南美洲投資及建設，以鞏固其發展及加強貿易關係，這正為了減少對美國的出口依賴。

目前中國積極解決樓市泡沫，加強內部消費，使中國漸漸取替美國成為世界消費最大國，屆時中國將成為世界商貿最吸引的市場，人民幣的國際地位漸趨強勢及進一步加速去美元化。

如今特朗普最棘手及最矛盾的，是要應付金磚體系。他揚言要對不使用美元作外貿結算的金磚國家加徵100%關稅，但國際商貿是否使用美元，並不是美國總統運用法令可達到，可卻因為特朗普的關稅保護政策，反迫使國與國互相開拓市場，增加應用本國貨幣交易，解決銷售無法出口往美國的商品及美元不足的問題，而美國對俄羅斯制裁則使國際間更支持金磚體系建立新的結算方式。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻