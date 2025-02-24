美父子深山懸崖迷途 被棄背包竟成救命草

應急物資食水齊全 脫險即交還同遭遇物主 美國一對父子上周日前往猶他州雪峽谷州立公園徒步旅行時迷路，受困陡峭懸崖邊，需等待搜救人員前來。就在此時，他們檢到一名青年上月遺棄的背包，入面裝滿應急物資，獲救後已把背包還給「救命恩人」。

33歲男子埃爾南德斯（Julian Hernandez）與12歲兒子上周日早上沿既定路線徒步旅行，初時一切都很順利，原定最遲下午與妻子會合。然而，由於用來導航的手機應用程式疑似出錯，父子開始迷路，手機電量同時急跌。面對太陽下山及氣溫下降困境，他們只好找地方避難，偶然發現一個綠色背包，內有水、零食、小帳篷及急救用品等。

度過寒夜 翌日直升機救出 依靠該工具包，埃爾南德斯與兒子得以在寒夜中保持溫暖，加上妻子報警求助，直至翌日早上終獲搜救人員用直升機吊往安全地方。經一番追查，原來該背包屬於15歲少年迪特曼（Levi Dittman）。他上月初獨自徒步旅行時迷路，為了減輕負擔，不得不丟下價值300美元（約2,340港元）背包。

有專家事後提醒，猶他州南部地形崎嶇且天氣惡劣，徒步旅行者一旦迷路多數難以存活。他形容埃爾南德斯與兒子正正受困於求生背包所在處，是個非常神奇故事。本報綜合報道