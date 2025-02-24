涉英國迷姦10女 華博士生否認控罪

鄒震濠2017年9月赴英留學，2019年搬到倫敦，兩年後獲得倫敦大學學院工程碩士學位，之後攻讀博士學位。他否認未經女伴同意下與對方發生性關係，又稱自己習慣拍攝與女伴的性行為，事前已徵得對方同意。被問及為何對與沉睡中的女性發生關係感到興奮時，他稱因自己失眠，對方沒反應讓他興奮，又指影片證據只是與女伴「角色扮演」。

兩名受害人在審訊中作證稱，在昏迷不醒時遭強姦。其中一人憶述，前年5月在鄒震濠的公寓喝酒，試圖離開時被阻及逼喝一大杯伏特加，最終昏迷並被姦。另一人曾於2021年9月與鄒震濠自願性交，但翌月在其公寓被姦，失去意識前曾要求對方停下。警方在鄒震濠住所搜出針孔攝影機，又在其手機發現麻醉劑七氟醚的圖片，他則辯稱「誤拍」，案件仍在審理中。