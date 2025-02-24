基民盟黨魁勢任總理 矢言帶領德國再冒起

德國周日舉行國會聯邦議院（議會下院）選舉，預料同晚會有初步結果。選前民調顯示，由在野基督教民主聯盟（CDU）及基督教社會聯盟（CSU）組成聯盟居首，基民盟黨魁默茨（Friedrich Merz）有望當選總理。他上周六拉票時承諾，面對咄咄逼人的美國政府，將重振歐洲最大經濟體，以及捍衞歐洲利益。

新選舉法規定，本屆聯邦議院減至630席，選舉由周日早上8時開始，截止時間為同日傍晚6時。約5,900萬名合資格選民可以投票，其中約230萬人屬「首投族」，每人手握兩票，一票直接選議員，另一票投政黨，再根據比例分配議席。當票站關閉後，當地立即公布票站調查結果，之後陸續公布勝選人。

重點議題包括移民經濟俄烏 是次選舉重點議題包括移民政策、如何挽救經濟及應對俄烏戰爭等。由基民盟及基社盟組成聯盟在上周六選前民調手握29.4%支持度，在最後一刻稍為回落。極右另類選擇黨（AfD）則獲20.4%受訪者支持排第二，有望取得破該黨紀錄議席。至於現任總理紹爾茨所屬社會民主黨（SPD）支持率無大變化，僅得15.4%排第3。除了總理極大機會換人，加上預料無政黨可單獨執政，外界預期將產生新總理及新執政聯盟。

縱使目前領先民調，默茨上周六繼續前往慕尼黑拉票。他誓言：「有我在，德國將再次在歐盟擁有強大話語權。」談及俄烏戰爭時，他重申歐洲須成為參與者，而非要求坐在一旁桌子，國家須捍衞自身利益。他強調須克服國家疲憊經濟，那麼方可贏得歐盟尊重。

示威者赴瑞士抗議另類選擇黨 另一邊廂，另類選擇黨黨魁魏德爾（Alice Weidel）在瑞士小鎮艾因西德倫擁有房產。約250名示威者在上周六專程前往當地抗議，一同手持反對標語及高呼「納粹滾蛋」等口號，反對該黨強硬移民立場，行動中共有5人被捕。多個主流政黨選前表明，不會與另類選擇黨合作。

至於紹爾茨則前往勃蘭登堡州波茨坦拉票時強調支持烏克蘭，並呼籲增加開支，藉此加強國家防禦能力，又指阻止極右另類選擇黨崛起屬是次選舉核心任務。在上次聯邦議院選舉，社會民主黨擊敗基民盟，最終與自民黨及綠黨組成俗稱「交通燈」執政聯盟。

分析指，即使由基民盟及基社盟組成聯盟領先民調，幾乎肯定須組建聯合政府方可獲得多數席位，或有可能與綠黨組成執政聯盟，亦不排除與社民黨及自由民主黨（FDP）組成俗稱「德國」聯盟。本報綜合報道