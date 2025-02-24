馬斯克被促更積極主動推 改革要求聯邦公僕交成績單
【本報綜合報道】美國總統特朗普前日表示，希望富商馬斯克在推動他的改革議程，削減美國聯邦政府規模時更加積極。他又稱，美國國際開發署的標識已從前總部大樓中移除，大樓將供海關及邊境保衞局等執法人員使用。
48小時內未回覆 視請辭論
特朗普前日在社交平台上寫道：「馬斯克做得很好，但我希望看到他更加積極主動。記住，我們需要拯救這個國家。」馬斯克同日在社交平台發文指，所有聯邦員工將在短時間內收到一封電郵，要求他們在48小時內交付過去一周的工作成績單，如未回覆將被視為請辭。在上周五宣布的最新一輪裁員中，美國國防部將從本周開始將文職人員裁減至少5%。特朗普政府已經開始解僱大量其他處於試用期的聯邦工作人員。
加拿大近日有國會議員發起國會請願書，呼籲撤銷馬斯克的公民身份，因他在美國政府扮演的角色明顯威脅加拿大主權，目前已有近7萬人聯署。另外，美國26歲網紅聖克萊爾（Ashley St. Clair）近日自爆為馬斯克誕下第13名孩子，並向紐約法院提起親子鑑定訴訟，要求爭取全面監護權。
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