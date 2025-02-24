以反口拒釋620人質 哈馬斯轟違停火協議

加薩地帶第一階段停火協議即將屆滿之際，哈馬斯前日釋放6名以色列人質。惟以色列宣布無限期推遲原定同日釋放的620名巴勒斯坦人，直至哈馬斯保證不再舉行羞辱以色列人質的儀式。哈馬斯批評以色列公然違反協議，推遲釋放第7批巴勒斯坦人。

以方不滿羞辱人質宣傳 以色列總理辦公室聲明說，鑑於哈馬斯一再作出侵犯人權的行為，包括釋放人質時侮辱他們並用於宣傳目的，決定推遲釋放巴勒斯坦人的行動。哈馬斯前日釋放蕭哈姆（Tal Shoham）、孟吉斯杜（Avera Mengistu）、科恩（Eliya Cohen）、托夫（Omer Shem Tov）、溫克特（Omer Wenkert）及塞德（Hisham Al-Sayed）。

上述各人是哈馬斯在停火第一階段最後釋放的第7批以色列人質，停火協議上月15日達成，當月19日生效，第一階段停火持續6周。哈馬斯同意釋放33名以色列人質，換取上千名在押巴勒斯坦人。作為交換，以色列本該於前日釋放多名巴勒斯坦人，但載有巴勒斯坦人的車輛駛離監獄大門後折返。

以色列總理內塔尼亞胡承諾，會採取堅決行動讓人質獲釋。以色列總理辦公室發言人多斯特里證實，已關閉凱雷姆沙洛姆口岸，但沒有透露原因。凱雷姆沙洛姆口岸位於以色列、埃及與加薩交界，是援助物資進入的主要通道。哈馬斯發言人稱，已準備好開啟停火協議第二階段談判，並願意全數互換被扣押人員，實現永久和平和以色列撤出加薩。

美卿警告或摧毀哈馬斯 美國國務卿魯比奧警告，如扣押在加薩的剩餘以色列人質未獲釋，將會摧毀哈馬斯。此外，以軍近一個月來連續對約旦河西岸發起襲擊，一名12歲和一名13歲巴勒斯坦兒童上周五在襲擊中喪生。以軍同日攻擊西岸拉姆安拉市東部一個小鎮，盜走居民800隻羊、3匹馬、兩頭驢和水箱。本報綜合報道