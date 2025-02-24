特朗普稱索烏資源補償 澤連斯基未擬買帳

戰爭踏入3周年 協議共識仍未見 俄烏戰爭今踏入3周年，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基近日就礦產協議隔空交火，雙方分歧日趨明顯。特朗普上周六稱非常接近簽署協議，聲言將索取任何能得到的東西作為援助補償。惟法新社援引消息稱，澤連斯基尚未準備好簽署礦產協議。

烏克蘭擁有美國想要的寶貴戰略礦產資源，包括鈾、鋰、鈷和稀土等，可用於電池、技術和宇航等領域。特朗普在馬里蘭州舉行的保守派團體集會上表示，正努力結束俄烏戰事及停止生靈塗炭，美國將向烏克蘭索取任何能得到的東西，包括稀土和石油。他批評前總統拜登的援助烏克蘭模式，令美國甚麼也沒得到，簡直是不公平。

草案提設基金 美擁全部所有權 烏克蘭總統辦公室主任波多利亞克指，目前正與美方就礦產協議文本達成一致，可能在不久將來簽署。雙方在各個層面廣泛討論，並成立工作小組。他同時指出，烏克蘭希望協議包含安全保障和盈利公平分配的規定。烏克蘭國際文傳電訊社報道，美國已提出新版礦產協議文本。根據草案，美烏將成立一個商業基金，美國將擁有100%所有權，美國國務卿魯布奧及烏克蘭外交部長瑟比加將簽署文件。

烏克蘭最高議會議長斯特凡丘克受訪透露，烏克蘭願意展開礦產合作，但希望獲得具體安全保障。法新社引述烏克蘭消息人士指出，協議草案沒有美國在擔保或投資方面的約束條款，其他表述也十分模糊。另外，有知情烏克蘭官員披露，美國曾在礦產協議中要求烏克蘭償還約5,000億美元（約3.9萬億港元）援助遭拒。烏方認為，實際補償金額遠低於美方要求，僅為約900億美元（約7,020億港元）。

中國現代國際關系研究院歐亞所副所長陳宇分析，當前烏克蘭在對美國的博弈中處於一個相對劣勢位置。如果沒有美國軍事和財政援助，烏克蘭的形勢將進一步惡化，烏克蘭可能試圖修復與美國的關係，或在礦產協議上接受美國部分要求，並在未來的博弈中逐漸修改和完善。

法促美勿向俄示弱 英重申撐烏 法國總統馬克龍、英國首相施紀賢將先後訪美，與特朗普會晤及討論烏克蘭問題，馬克龍敦促特朗普別向俄羅斯總統普京示弱。英國外交大臣林德偉預告，將公布俄烏開戰以來對俄羅斯最大規模的制裁措施，他重申英國對烏軍事支持，包括承諾每年向基輔提供30億英鎊（約294億港元），並且隨時準備和願意在必要時派遣英軍赴烏維和。本報綜合報道

據悉美烏分歧明顯，澤連斯基尚未準備好簽署礦產協議。 美國曾多次軍事援助烏克蘭 。 俄羅斯向烏克蘭多個城市進行新一輪襲擊。 施紀賢（左）及馬克龍（右）將會先後訪問美國。（Getty Images圖片） 烏克蘭礦產資源豐富。