全球開發者先鋒大會 促進AI企業融合

【本報綜合報道】2025全球開發者先鋒大會前日在上海市徐匯西岸大劇院舉行開幕式，一連兩日召開。今年大會以「模塑全球 無限可能」為主題，目的是促進產業集群培育，推動基礎大模型與算力、語料、垂類應用場景等AI企業深度融合，重點引導大模型企業賦能垂類應用落地，聚焦關鍵領域及重點行業。