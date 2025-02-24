DeepSeek分析百萬病例 助癌翁完成手術脫危

腎功能恢復正常 雙側下肢消腫脹 四川省人民醫院泌尿外科團隊近日利用人工智能（AI）大模型DeepSeek，結合百萬宗病例的建議分析及運用3D重建技術，成功為一名患癌82歲老翁完成高難度根治手術。病人術後順利康復，腎功能恢復正常，雙側下肢水腫消失，預計很快就能出院。

王姓老翁一個多月前證實患右側腎盂癌伴下腔靜脈癌栓，因心臟和全身情況不好而接受保守治療，沒有開刀僅口服止痛藥維持睡眠。惟王翁雙側下肢水腫嚴重，且癌栓伴血栓可能隨時脫落，引發肺栓塞導致猝死。王翁本月2日到四川省人民醫院求醫，他那時已行走困難。

構建精準「數字脈管系統」 腎腫瘤合併下腔靜脈癌栓手術是泌尿外科最高難度手術之一，風險及不確定因素較高。泌尿外科主任熊瑋利用DeepSeek輔助，採用高精度CT成像融合三維重建技術，構建出精準的「數字脈管系統」。團隊在術前制訂詳細方案，包括手術最佳步驟、手術路徑、術中出現各種情況的應對措施等。

手術歷時4個多小時過程順利，王翁返回普通病房接受康復治療，術後第3天可落床活動。四川省人民醫院年初開始探索在醫療領域應用DeepSeek，於春節期間完成部署。透過短短十多天的功能疊加與知識訓練，實現以「AI+醫療」創新模式，重構病人服務、臨床診療與運營管理體系等功能，成為四川省首家實現醫療全場景智能化三甲醫院。本報綜合報道