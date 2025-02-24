飛星洲故障折返西安 空巴乘客睹引擎噴火

新加坡廉航酷航一架客機昨日凌晨從中國陝西省西安市起飛不久後傳出引擎起火，需折返西安咸陽國際機場。機場啟動應急響應，機場消防等多個部門到場處置，未收到傷亡報告。有乘客聲稱，客機引擎在事發時就像火箭一樣噴出火光，「被嚇得半死」。

涉事航班編號為TR135，機型為空中巴士A321neo，機齡僅3.8年。根據實時航班追蹤網站資料顯示，它於昨日凌晨1時32分左右從西安咸陽國際機場起飛，原定同日早上7時35分左右抵達新加坡樟宜機場。然而，客機起飛後轉向朝西南方向飛行不久，即在空中兜圈盤旋，最終於1時57分左右返回出發地點，全程約25分鐘。

盤旋25分鐘 多輛消防車戒備 機上乘客透露，航班剛剛起飛，引擎就冒出火光，當客機折返後，眾人陸續逃生。另一名乘客宣稱，客機起飛僅10分鐘左右就發生事故，他當時剛好坐在靠近引擎位置，親眼目睹火勢就像火箭噴出火光一樣嚇人，可惜來不及拍片。

當客機折返後，多輛消防車、救護車及多名技術人員趕到現場戒備，一眾乘客及機組人員順利離開。現場流出照片顯示，客機右側放出緊急逃生滑梯，引擎似乎沒有冒出火光，機身亦未見任何損毀，整架飛機外表未見異樣。

截至昨日下午，酷航接線人員僅證實已取消上述航班，並妥善安置旅客，未有提及客機引擎是否出現故障。西安咸陽國際機場客服則稱，TR135起飛後返航，原因為機械故障，部分乘客獲安排入住酒店，不清楚酷航後續安排。本報綜合報道