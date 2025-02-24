女子遭前男友廣發私密照

河北省邯鄲市一名女子哭訴，前男友去年把其私密照片製成情色小卡片後，再四處散發，導致全家飽受騷擾，警方至今仍未採取任何行動。永年區講武派出所及邯山區浴新南派出所均表示密切關注，正進一步調查。有律師解釋，警方調查取證難度比較大，不過必要時可採取搜查及技術偵查手段。（綜合報道）