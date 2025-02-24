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花生殼裝雪糕售30元惹議
江蘇省蘇州市一名女子近日前往餐廳用膳，點了一份索價28元人民幣（約30港元）「花生雪糕」，其外層竟是不可食用花生殼，打開後僅得一小球雪糕。縱使店員親自切開，儀式感十足，不少網民認為不值此價。餐廳指雪糕由花生果肉、牛奶、糖及水製成，從意大利進口，運到國內後直接售賣，無任何添加劑。（綜合報道）
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