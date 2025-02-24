南部戰區空軍實戰化飛行訓練

塔台指揮員一聲令下，戰機編隊接續升空，飛向目標空域。南部戰區戰機到達預定空域，展開二對一空戰對抗演練，紅藍雙方根據引導訊息判斷空中態勢，飛行學員運用戰術戰法展開激烈對抗。多型戰機隨後升空，直奔另一訓練空域，同步進行低空山谷飛行、對地模擬攻擊等多個實戰課目訓練，飛行管制員實時監控訓練動態，統籌指揮引導。地面各保障分隊則密切協同開展保障工作，為返航戰機檢查維修和補充燃料。

新疆直升機巡邏邊境

另外，新疆軍區某邊防團近日與新疆軍區某陸航旅，組織官兵搭乘直升機對防區邊境全線進行巡邏，對地面無法到達的區域進行空中勘察。巡邏任務持續兩天，累積飛行7小時，航程超過1,500公里。直升機從天山南麓某機場起飛，官兵利用各類器材對邊境線進行全方位觀察，查看可疑人員、牲畜及車輛有無非法越境等情況。新疆軍區某邊防團劉華表示，採取空地一體的巡邏方式，對防區進行全方面、多角度的偵查巡控，目的是提高邊防部隊管邊控邊質效。