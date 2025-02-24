美研向華製貨船收費 中方斥措施損人害己

停靠港口需付780萬元 部分產品運輸須用美船 美國貿易代表辦公室上周五提出計劃，向每艘停靠港口的中國製貨船收取高達100萬美元（約780萬港元）費用，並要求部分美國產品必須透過美國船隻運輸。中國商務部昨日批評徵收港口費等擬議限制措施損人害己，不僅無法振興美國造船業，反而提高航運路線運輸成本，增加美國通脹壓力。

美國貿易代表辦公室的提議源自於剛結束的301貿易調查，結果顯示中方通過不公平手段壟斷海運、物流和造船業，削弱全球競爭，並大幅擴大市場份額。商務部新聞發言人指出，去年3月以來中美已就美對華海事、物流和造船業相關調查開展多輪溝通，中方反覆申明對301調查看法，要求美方回歸理性客觀，停止將美國內產業發展問題甩鍋到中方頭上，但美方一意孤行，在錯誤的道路上愈走愈遠。

華指美泛化國安概念 商務部發言人批評美方出於國內政治需要，濫用301調查手段，進一步破壞多邊貿易體制，降低美國商品全球競爭力，損害美國港口、碼頭營運商和工人的利益，美國國內有很大反對聲音，有關國家和組織也反對和不滿美方調查。中方敦促美方尊重事實和多邊規則，停止錯誤做法。中方將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衞自身合法權益。

美國白宮上周五發布「美國第一」投資政策備忘錄，宣布將調整投資政策，重點進一步限制與中國的雙向投資。商務部指摘美方做法泛化國家安全概念，具有歧視性，是典型的非市場做法，嚴重影響兩國企業正常經貿合作。

商務部指出，美國針對中國投資加嚴安全審查，將嚴重打擊中國企業投資信心。美國對華投資限制措施一旦落地，會進一步扭曲兩國投資往來，很多美國商協會和企業已經提出，投資限制將導致美國企業把中國市場讓給其他競爭對手。中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化。本報綜合報道